- Asayiş

İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 41 P 1045 plakalı işçi servisi ile A.M. idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sevk edildi, sağlık, kaza, işçi, Çayırova

03 Oca 2024 - 17:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.529.903 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL