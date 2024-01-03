Ünlü aktör Paul Mescal kadınları parkta koşarak terk ediyormuş

2020 yapımı “Normal People” dizisiyle ünlü olan İrlandalı aktör Paul Mescal, "barlarda kadınları tavladığı ve ertesi sabah yürürken onlardan koşarak uzaklaştığı" iddia edilen bir şehir efsanesinin merkezinde yer aldı.

Sinema yıldızı 27 yaşındaki Mescal, sık sık onu görmek isteyen hayranları tarafından sokaklarda kovalanırken görülüyor.

Ancak TikTok'taki kullanıcılar onun gece barlarda tanıştığı kadınlardan ertesi sabah yürüyüş yaparken hızla uzaklaştığını iddia ettiğinde ünlü oyuncu hakkında esrarengiz bir durum oluştu.

Bir sosyal medya hesabında, Mescal’ın bir kadınla birlikte gezintiye çıktığı sırada kadının bakması için bir şeyi işaret ettiği ve o sırada ters yöne doğru koşarak kaçtığı iddia ediliyor.

“Aftersun” yıldızının temsilcileri ise söylentileri yalanlamadı ancak konuyla ilgili yorum da yapmadı.

TALİPLİSİ ÇOK

Hayranları onun flört alışkanlıklarıyla ilgili spekülasyonlar karşısında çılgına dönerken, TikTok'taki iddiaları açıklayan bir video üç gün içinde 481.000 kez oynatıldı ve 60.000'e yakın beğeni aldı.

Videonun sahibi, “Paul Mescal, kuzey Londra'da kadınlara grup seks için yalvarıyor. Ve bir kızla birlikte olduğunda 'Hey, yürüyüşe çıkmak ister misin?' diyor. Ve sohbetin ortasında onu parkın ortasında bırakıyor” dedi.Videoya binden fazla yorum yapıldı ve yorumlardaki birçok kişi söz konusu söylentileri başka yerlerde de duyduğunu iddia etti.

Pek çok kadın da, videonun yorum bölümünde “Beni hemen kuzey Londra'ya götürün. Benden istediğiniz zaman kaçabilirsin Paul Mescal” diyerek konuya esprili bir şekilde yaklaştı.