SP'li Zafer Mutlu istifa etti!

Geçen dönem Başiskele Belediye Başkan adayı olan Zafer Mutlu yerel seçimlerin ardından il başkanlığına getirilmişti. Bu dönem tekrar aday olup olmayacağı merak konusuydu. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, bir kez daha belediye başkan adayı olabilmek amacıyla görevinden ayrıldı.Saadet Partisinden yapılan açıklamada Zafer Mutlu'nun yerine "teamül gereği seçim sürecinde ve sonrasında il kongresine kadar" Teşkilat Başkanı ve geçen dönemin Derince Belediye Başkan adayı Halil Kayın'ın atandığı duyuruldu.

HALİL KAYIN KİMDİR?

1977 Balıkesir Edremit doğumlu.

İlkokulu Edremit Alemizade, ortaokul ve liseyi Edremit İmam Hatip Lisesinde okudu.

Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik Bölümünü bitirdi.

Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı.

Milli Gençlik Vakfı Kocaeli Üniversite Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcılığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Saadet Partisinde ise Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve Derince İlçe Başkanlığı yaptı.

Son olarak Teşkilattan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Evli ve üç çocuk babası.