CHP Kocaeli İl Başkanı Sarı Yargıtay’ın Can Atalay kararına tepki gösterdi!

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı sosyal medya hesabı üzerinden Yargıtay’ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay için verdiği karara tepki gösterdi. Sarı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
ADALET HERKESE LAZIM OLACAK
“Sınırlarımız dozu artırılarak zorlanıyor. TİP vekili Can Atalay üzerinden AYM kararları tanınmıyor. TİP üzerinden bir emsal oluşturuluyor, normalleştiriliyor. Bugün bir TİP'linin ihtiyacı olan adalet herkese lazım olacak. Anayasa 153: AnayasaMahkemesi ‘nin kararları kesindir!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - ATALAY ÇIKMAYACAK O DELİKTEN İÇERİDE KALACAK YILLAR BOYU KUDURUN
Eroldemirbek - Can Atalay ın suçu nedir bilmem hakkında bir tarafımda yok. Fikrimde. Ama CHP arkasında ise ben de katılırım.
Eroldemirbek - Bunu yazan sahtekar dır adımı kullanarak bana i
Ait olmayan şeyler yapmaktadır defalarca buradan basın yolu ile ihbar ettim hiç bir savcı ilgili işlem yapmadı. Bana göre hava hoş beni bilen bilir zavallılar bilmez.
yenidoğan - ANLAT BÜLENT ANLAT HEYECANLI OLUYOR SİZLER TERÖR SEVİCİLER SELO YA KAVALA YA ATALAYA APO YA SELAM GÖNDERİN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.