CHP Kocaeli İl Başkanı Sarı Yargıtay’ın Can Atalay kararına tepki gösterdi!

Eroldemirbek - @Eroldemirbek 02 nolu yoruma cevabı: Bunu yazan sahtekar dır adımı kullanarak bana i

Ait olmayan şeyler yapmaktadır defalarca buradan basın yolu ile ihbar ettim hiç bir savcı ilgili işlem yapmadı. Bana göre hava hoş beni bilen bilir zavallılar bilmez.