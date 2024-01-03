TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması, Süper Lig'in yayıncısı değişiyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon sonunda bitecek olan Süper Lig ve 1. Lig’in yayıncı kuruluş sözleşmesi için yeniden ihaleye çıkıyor.
Süper Lig ve TFF 1. Lig yeni yayıncısı için düzenlenecek olan yayıncı kuruluş ihalesi dökümanlarının teslim edilme sürecinin başladığını duyuran TFF internet sitesinden yaptığı açıklamada, ihaleye girmek isteyen kuruluşların 26.01. 2024 günü saat 17.00'ye kadar 300.000 bin TL'lik ihale şartname bedelinin yatırılması gerektiğini belirtti.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:
Öte yandan TRT Spor’dan Barış Yurdaseven’in haberine göre mevcut yayıncı kuruluş olan beIN Sports bir süre önce TFF’ye "Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz. İhaleye çıkın." mesajını vermişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.