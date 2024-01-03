Baba 3 oğlu ile pusu kurup boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı

Denizli'nin Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'nde yaşayan Kader Adıkatı, bir süre önce evi terk edip eşi Mehmet Ali Adıkatı'ya boşanma davası açtı. Kader Adıkatı, Denizli'ye yerleşerek erkek arkadaşı Uğur Adamır ile yaşamaya başladı.
SİLAHLI SALDIRI İÇİN PLAN YAPTILAR
İddiaya göre, Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Olgun (32), Sefer (28) ve T.K. (22), silahlı saldırı düzenlemek için plan yaptı.
Kader Adıkatı'nın 3 oğlundan biri, annesini telefonla arayıp kavgada ağır yaralandığını, konum attığı yerden gelip kendisini almasını istedi.
Kader Adıkatı, erkek arkadaşı Uğur Adamır ile taksiye binip oğlunun attığı konuma gitti. Yol kenarında oğlunu gören Kader Adıkatı, taksi şoföründen durmasını istedi.
PUSU KURUP ATEŞ AÇTILAR
Bu sırada baba ile diğer oğulları saklandıkları yerden çıkıp, ellerindeki tüfeklerle taksiye ateş açtı. Saçmalar Adıkatı ile arkadaşı Uğur Adamır'a isabet etti. Hafif yaralanan Kader Adıkatı ile arkadaşı, taksiyle olay yerinden kaçıp, jandarmaya sığındı. Adıkatı ve Adamır, hastaneye kaldırıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Ali Adıkatı ile 3 oğlu gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet Ali Adıkatı ile oğulları Sefer Adıkatı ile Olgun Adıkatı tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.