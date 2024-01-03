10 kişi kazada hayatını kaybetmişti! Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni uygulama!

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde meydana gelen kazada 10 kişi ölmüş 57 kişi yaralanmıştı. Sık sık kazaların yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni bir uygulama devreye girdi.İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içinde yer alan yol güzergahında 24 saat radar uygulaması yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda jandarma trafik ekipleri, otoyol üzerinde radar uygulamasına başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için 140 kilometre, minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı bulunurken, bu hız sınırını yüzde 10'dan fazla aşan sürücülere ceza kesilecek.

Otomobiller için hız sınırı 140km/sa.

Hız sınırını %10-30 oranında aşmanın cezası: 1.506 TL.

— Hız sınırını %30-50 oranında aşmanın cezası: 3.135 TL.

— Hız sınırını %50'den fazla aşmanın cezası: 6.439 TL.