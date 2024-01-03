'Domain' problemi çözüldü, sahibinden.com yeniden erişime açıldı

İkinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com sitesinde saatler süren erişim sorunu çözüldü. Platform akşam üstü saatlerinde yeniden erişime açıldı.
Konuya ilişkin şirketten açıklama geldi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür."
Sahibinden.com'a gece yarısından beri erişim sorunu yaşanmıştı. Kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısıyla karşılaşmış; ayrıca mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.