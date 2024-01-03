'Domain' problemi çözüldü, sahibinden.com yeniden erişime açıldı

İkinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com sitesinde saatler süren erişim sorunu çözüldü. Platform akşam üstü saatlerinde yeniden erişime açıldı.

Konuya ilişkin şirketten açıklama geldi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür."

Sahibinden.com'a gece yarısından beri erişim sorunu yaşanmıştı. Kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısıyla karşılaşmış; ayrıca mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı almıştı.