Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Uzun yıllar Süper Lig hakemliği yapan Mete Kalkavan düdüğünü asmaya karar verdi.
Mete Kalkavan'ın hakemliği kendi isteğiyle bıraktığını söyleyen TFF, Kalkavan'ın bundan sonra VAR Eğitim Sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.