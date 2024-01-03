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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan hakemliği bıraktı.
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı mask

Uzun yıllar Süper Lig hakemliği yapan Mete Kalkavan düdüğünü asmaya karar verdi.

Mete Kalkavan'ın hakemliği kendi isteğiyle bıraktığını söyleyen TFF, Kalkavan'ın bundan sonra VAR Eğitim Sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.
# mete kalkavan, yeni, eğitim

03 Oca 2024 - 19:33 - Spor

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