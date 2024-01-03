Vali Yavuz, Büyükakın'ın reklamını yaptı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "vaat değil icraat" etiketli gönderisini kendi hesabından paylaştı. Bu duruma CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı tepki gösterdi. Sarı şu ifadeleri kullandı: " AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın yaptığı “vaat değil, icraat” etiketli siyasi gönderiyi paylaşan Kocaeli valisi artık ipin ucunu kaçırmıştır. DEVLETİN VALİSİNİ TARAFSIZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"