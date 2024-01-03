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Vali Yavuz, Büyükakın'ın reklamını yaptı!

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
Vali Yavuz, Büyükakın'ın reklamını yaptı! mask
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "vaat değil icraat" etiketli gönderisini kendi hesabından paylaştı. Bu duruma CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı tepki gösterdi. Sarı şu ifadeleri kullandı: " AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın yaptığı “vaat değil, icraat” etiketli siyasi gönderiyi paylaşan Kocaeli valisi artık ipin ucunu kaçırmıştır. DEVLETİN VALİSİNİ TARAFSIZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"
# AKP, chp, tepki, sosyal medya, bülent sarı, Seddar Yavuz

03 Oca 2024 - 21:17 - Gündem

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Yorumlar

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eroldemirbek - BÜLENT OTUR OTURDUĞUN YERDE HADDİNİ BİL ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMA SENİ ÖZGÜR DE KURTARAMAZ

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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