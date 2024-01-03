Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "vaat değil icraat" etiketli gönderisini kendi hesabından paylaştı. Bu duruma CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı tepki gösterdi. Sarı şu ifadeleri kullandı: " AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın yaptığı “vaat değil, icraat” etiketli siyasi gönderiyi paylaşan Kocaeli valisi artık ipin ucunu kaçırmıştır. DEVLETİN VALİSİNİ TARAFSIZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"
- Gündem
Vali Yavuz, Büyükakın'ın reklamını yaptı!
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - BÜLENT OTUR OTURDUĞUN YERDE HADDİNİ BİL ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMA SENİ ÖZGÜR DE KURTARAMAZ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.