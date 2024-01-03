İkinci el araç alacaklar dikkat. Yemin ederek fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde araba almak isteyenlerin piyasanın nasıl şekilleneceği konusunda merakı sürüyor. Süreç içerisinde kafası karışık olan ve 2’nci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ekonomist Atilla Yeşilada’dan uyardı.Milli Gazete'nin haberine göre, "Mesele Ekonomi" isimli sosyal medya kanalına konuk olan Yeşilada, Türkiye’de araba fiyatlarında son dönemde gereksiz bir patlama yaşandığını ifade ederken bu fiyatların geri geleceğini iddia etti.
"6 AY DAHA SABREDİN YÜZDE 20 DÜŞÜK ALACAKSINIZ"
İkinci el araba almak isteyenlere seslenen Atilla Yeşilada “6 ay daha bekleyin bak yemin ediyorum size. Yaza kadar sabredin. 2. El 20 bin -30 bin kilometredeki Avrupa arabaları şuandaki dolar fiyatının yüzde 20 altında alacaksınız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.