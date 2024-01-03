Körfez’de akraba kavgası! İki grup birbirine girdi

Olay, Körfez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine girdi, arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İk grup arasında çıkan kavganın ihbar edilmesinin ardında olay yerine gelen emniyet ekiplerince kavga ayrılırken kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri sürüyor.