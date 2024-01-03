- Asayiş

Körfez’de akraba kavgası! İki grup birbirine girdi

Körfez’de akraba oldukları öğrenilen iki grup tekme tokat birbirine girdi. 8 kişi gözaltına alındı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Körfez’de akraba kavgası! İki grup birbirine girdi mask

Olay, Körfez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine girdi, arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İk grup arasında çıkan kavganın ihbar edilmesinin ardında olay yerine gelen emniyet ekiplerince kavga ayrılırken kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri sürüyor.

03 Oca 2024 - 21:55 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.529.903 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL