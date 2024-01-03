Körfez’de akraba kavgası! İki grup birbirine girdi

Olay, Körfez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar tekme ve tokatlarla birbirine girdi, arbede yaşandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İk grup arasında çıkan kavganın ihbar edilmesinin ardında olay yerine gelen emniyet ekiplerince kavga ayrılırken kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.