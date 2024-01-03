- Asayiş

Erdal Parlak hayatını kaybetti! Sırbistan'da koronaya yakalanmıştı...

İzmit Alikahya bölgesinin tanınmış simalarından, inşaat ustası Erdal Parlak, Sırbistan’da yakalandığı Korona sebebiyle yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Erdal Parlak hayatını kaybetti! Sırbistan'da koronaya yakalanmıştı... mask

Alikahya Merkez Mahallesinde ikamet eden Erdal Parlak’ın yurt dışında çalıştığı, bir süre önce gittiği Sırbistan’da Korona’ya yakalandığı öğrenildi. Bu ülkede ateşi yükselen, sonrasında hastaneye kaldırılan Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Parlak’ın cenazesinin önümüzdeki günlerde  İzmit Alikahya’ya getirilmesi bekleniyor.

03 Oca 2024 - 21:56 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.529.903 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL