Alikahya Merkez Mahallesinde ikamet eden Erdal Parlak’ın yurt dışında çalıştığı, bir süre önce gittiği Sırbistan’da Korona’ya yakalandığı öğrenildi. Bu ülkede ateşi yükselen, sonrasında hastaneye kaldırılan Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Parlak’ın cenazesinin önümüzdeki günlerde İzmit Alikahya’ya getirilmesi bekleniyor.
- Asayiş
Erdal Parlak hayatını kaybetti! Sırbistan'da koronaya yakalanmıştı...
İzmit Alikahya bölgesinin tanınmış simalarından, inşaat ustası Erdal Parlak, Sırbistan’da yakalandığı Korona sebebiyle yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.