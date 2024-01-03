Erdal Parlak hayatını kaybetti! Sırbistan'da koronaya yakalanmıştı...

Alikahya Merkez Mahallesinde ikamet eden Erdal Parlak’ın yurt dışında çalıştığı, bir süre önce gittiği Sırbistan’da Korona’ya yakalandığı öğrenildi. Bu ülkede ateşi yükselen, sonrasında hastaneye kaldırılan Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Parlak’ın cenazesinin önümüzdeki günlerde İzmit Alikahya’ya getirilmesi bekleniyor.