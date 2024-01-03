|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM
|AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GÖKSU SK., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., MEŞALE SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK.
|04.01. 2024
|09:00
|13:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR
|DEĞİRMENLİ SK., GÜLÜMSER, GÜLÜMSER SK., TALHA SK.
|04.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE
|ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK.
|04.01.2024
|09:00
|17:00
- Gündem
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 4 Ocak 2024 elektrik kesintileri
SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 2 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.