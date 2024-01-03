AKP sözcüsü Çelik'ten yerel seçim açıklaması

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in önemli açıklamalarda bulundu. Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP adaylarının bir bölümünü önümüzdeki hafta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kalanları ise Ankara'da 15 Ocak'ta siyaset beyannamesi ile birlikte açıklayacaklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

"ADAYLARIMIZI İKİ TAKVİM HALİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

"SİYASET BEYANNAMEMİZLE BİRLİKTE AÇIKLANACAK"

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız. 20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin meczedildiği bir beyanname olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMELERİ

Seçim sürecine gidilirken en geniş mutabakat ve işbirliğinin sağlanabilmesi için Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerde olduğu gibi büyük başarıya imza atması için çalışmalar devam ediyor. Nasıl MHP ile olanı açıkladıysak diğerleriyle ilgili açıklarız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP lideri sayın Bahçeli ihtiyaç duyduğunda her an yapılabilen, iyi bir istişarenin yapıldığı, ihtiyaç olduğu anında görüşme trafiği oluyor.