KOCAELİSPOR'DA HASAN ALİ KALDIRIM, ÖMER BAYRAM, ARİF ATAĞI

Kocaelispor sol bek için devlerle görüşüyor.Sol bek mevkiisine takviye yapmak isteyen Kocaelispor adaylarını belirledi Kayserispor'dan Hasan Ali Kaldırım Trabzonspor'dan Arif Boşluk ve Eyüpspor'dan Ömer Bayram ile görüşecek.