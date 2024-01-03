Kocaelispor sol bek için devlerle görüşüyor.Sol bek mevkiisine takviye yapmak isteyen Kocaelispor adaylarını belirledi Kayserispor'dan Hasan Ali Kaldırım Trabzonspor'dan Arif Boşluk ve Eyüpspor'dan Ömer Bayram ile görüşecek.
03 Oca 2024 - 23:15- Spor Güncelleme:
KOCAELİSPOR'DA HASAN ALİ KALDIRIM, ÖMER BAYRAM, ARİF ATAĞI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.