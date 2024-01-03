Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi

Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak’taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.
Öte yandan panikle sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi Şehit Ali Çavuş Sokak’taki binanın 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.