Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi

Kaza, Ovacık Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikameti Kullar Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 43 ACF 008 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Dorsedeki talaşlar yola dökülürken, sürücü G.D. yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen bir ambulanstaki sağlık ekibi kazayı fark edip durdu. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.D. hastaneye kaldırıldı. İhbarda bulunulmasıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Dökülen talaş sebebiyle İzmit istikametinin sağ şeridi ve Başiskele istikametinin sol şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kontrollü geçişleri sağladı. Bölgeye ulaşan Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolu temizlemek için çalışma başlattı. Öte yandan bir trafik polisi eline aldığı fırçayla yola dökülen talaşı temizleme çalışmalarına yardımcı oldu.
Kaza, Ovacık Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikameti Kullar Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 43 ACF 008 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Dorsedeki talaşlar yola dökülürken, sürücü G.D. yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen bir ambulanstaki sağlık ekibi kazayı fark edip durdu. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.D. hastaneye kaldırıldı. İhbarda bulunulmasıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.