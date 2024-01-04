ABD’de imam cinayeti

ABD’nin Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı Hassan Sharif, sabahın erken saatlerinde mescit önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan imam Sharif, öğleden sonra hayatını kaybetti.
Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Sharif’in 2006 yılından beri ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nde çalıştığı öğrenildi. İdare, cinayetin ardından “Vefatını öğrendiğimiz için derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
Saldırının nedeni henüz belirsizliği korurken Sharif’in öldürülmesi, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın ardından ABD’de Müslüman ve Yahudi topluluklarına yönelik nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.
New Jersey Başsavcısı Başsavcısı Matthew Platkin yaptığı açıklamada, "Müslüman topluma karşı önyargı olaylarının arttığı bir dönemde, bu eylemin eyaletimizdeki korkuları ve endişeleri artıracağını biliyoruz ancak soruşturma devam ediyor. Şu anda cinayetin önyargı sebebiyle işlendiğine dair herhangi bir bilgimiz yok” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.