Alkole yeni yıl zammı!

Yeni yıl zamlı geldi, sigaranın ardından benzin ve motorine ÖTV zammı; şimdi de alkolde fiyat artışı...
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
TBYD Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna" diyerek paylaştı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
İlk zamımız da geldi alkole #ZamGeldi Jack gurubuna pic.twitter.com/fVxCebEVOh— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.