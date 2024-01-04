04 Oca 2024 - 01:40- Ekonomi

Alkole yeni yıl zammı!

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının alkole de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam yapıldığını duyurdu.