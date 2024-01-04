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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de bugün yağmur var. Sıcaklık ise 20 derece olarak ölçüldü.

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Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

HAVA: YAĞMURLU

NEM: %81

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE06.00 - 09.00111191722
PERŞEMBE09.00 - 12.00171768217
PERŞEMBE12.00 - 15.00191951922
PERŞEMBE15.00 - 18.00171770621
PERŞEMBE18.00 - 21.00141485719
PERŞEMBE21.00 - 24.001414762449
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04 Oca 2024 - 08:21 - Gündem

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