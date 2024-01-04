04 Oca 2024 - 08:21 - Gündem

Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de bugün yağmur var. Sıcaklık ise 20 derece olarak ölçüldü.