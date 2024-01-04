Başkan Yalçın'dan zam oranlarında iyileştirme TALEBİ

Erdoğan Süzer'in haberine göre; milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Hayat pahalılığı karşısında iyi bir zam bekleyen sabit gelirli emekli, zam sevinci yaşamayı umarken hayal kırıklığına uğradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci 6 ayında tüketici enflasyonunu yüzde 37.57 olarak hesapladı. Bu hesaba göre 13.3 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 37.57 zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 29.78 enflasyon farkına ilave olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 49.25 oranında zam verilecek. Milletvekilleri, bakanlar, milletvekilleri emeklileri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakan yardımcıları, Merkez Bankası Başkanı gibi üst düzey yöneticiler ise yüzde 37.57’lik zamdan değil yüzde 49.25’lik zamdan yararlandırılacak. Adaletsiz zam yüzünden maaşlar arasındaki uçurum da açıldı.

ZAM FARKLARI OLUŞTU

Yeni zamlarla birlikte kamuda en düşük dereceli bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 20 bin 352 liradan 30 bin 375 liraya, en düşük dereceli evli ve çocuksuz memurun maaşı da 22 bin liradan 32 bin 841 liraya çıktı. Kamuda öğretmenler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 36 bin 573 lira, polis memurları 43 bin 446 lira, imam-hatipler 35 bin 759 lira maaş alacak. Zamlardan sonra emekliler arasında zam farkları oluştu. Memur emeklileri yüzde 49.25 zam alırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yüzde 37.57 zam geldi. Yeni zamlarla en düşük emekli aylığı 8 bin 657 liradan 12 bin 920 liraya çıktı. 10 bin lira alan memur emeklisinin yeni aylığı 14 bin 925 liraya çıkarken aynı aylığı alan işçi emeklisinin yeni aylığı 13 bin 757 lirada kaldı.

Kıdem tazminatı tavan ücreti 35 bin 57 lira

Çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri Ocak 2024 ücret zamları ile ortaya çıktı. Kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşti. Gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49.25 artış kesinleşirken yeni kıdem tazminatında tavan tutarı da 23.489 liradan 35.057 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk yeni yıl zammı ile kıdem tazminatı taban tutarı da 13.414 liradan 20.002 liraya yükselmiş oldu.

8 bin 77 lira ilave zam ve iyileştirme istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, netleşen memur ve memur emeklisi zam oranlarında iyileştirme yapılmasını talep etti. Yalçın, “Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, ocak ayında zamları yansıtalım’ anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür” dedi. Yalçın, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki büyük farkın kapatılması ve öncelikle 8 bin 77 TL ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine yansıtılması gerektiğini kaydetti.