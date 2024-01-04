YAŞASIN TAYLOR!

Dünya yeni bir “izm” ile karşı karşıya. 80’lerden sonra hızla yükselen Popülizm Trendi, yerini Taylorizm’e bıraktı bile. Dünyanın gelmiş geçmiş tem rekorlarını kıran, en zengin sanatçı haline gelen Amerikalı Folk sanatçısı Taylor Swift, fütürist akıma öyle bir soluk getirdi ki, bir anda yeni bir nesil başlattı.

Şiir yazıyor…

Onu beste yapıyor…

Aranjman yapıyor…

Melodi yüklüyor…

Küçücük çirkin bir kız çocuğuyken, kümemle bir fizikli kadın haline gelen 33 yaşındaki yıldız, Dünyada Madonna ve Michael Jackson popülizmini toprağa gömdü bile… Türkiye’de de tam bir fenomen olan sanatçı, 7’den 77’ye herkesin aşkını kazandı. Bir hareketi bile milyonları çılgınlar gibi yerinden hoplatıyor, çığlık attırıyor.

Eras Tour ile milyarlar kazanıyor kazandırıyor. İzleyicinin dinleyicinin ayağına gidiyor. Konserleri milyonlar tarafından izleniyor. Ön sıradaki herkese çılgınca sarılıyor. En çok da kadınlar seviyor…

Şimdi bir Taylor’a bakıyorum bir de kuyruksuz “TİLKİ”ye…

Taylor sanatçı…

Bizimki köfte dudaklı aptal kumrala sanatçı demiyorlar mı, iğreniyorum…