Sigara, Alzheimer riskini artırıyor

Araştırmada, sigaranın sadece akciğerlere değil, beyne de zarar verdiği ve Alzheimer hastalığı riskini yükselttiği ortaya çıktı. Günde bir paket sigara içenlerin, hiç sigara içmeyenlere veya toplam 100 taneden az sigara içmiş olanlara göre, beyin hacminde azalma olduğu bulundu.
BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR
Sigara içilen her yıl, beyindeki küçülme arttı. Raporda, “Sigara içenlerin beyinlerinin gri ve beyaz bölgelerinde bozulma olasılığı yüksek. Bu da Alzheimer vakalarının yüzde 14’ünün neden sigarayla bağlantılı olduğunu gösteriyor” denildi. Prof. Laura
Bierut, “Yaşlılık ve sigara, demans için risktir. Sigarayı bırakmak beyin dokusu kaybını durdurur, ancak küçülmeyi tersine çevirmez” dedi. Öte yandan Avustralyalı araştırmacıların çalışmasına göre, vücutta çok yüksek seviyelerdeki iyi kolesterol (HDL) de demans riskini yüzde 42 yükseltiyor.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.