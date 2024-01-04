İmalat sanayiindeki KOBİ’lere BÜYÜK DESTEK!

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, Dünya Bankası tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından yürütülen proje ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

KOÜ’DEN KATILIM

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin yanı sıra, KOÜ Teknoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Engin Özdemir, Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Necmi Cemal Özdemir, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi Proje Geliştirme/ Üniversite Sanayi İşbirliği, Şirketleşme ve Girişimcilik Sorumlusu Ahmet Şen’in de katıldığı program, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın açılış konuşmasıyla başladı.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM MALİYETLERİ

450 milyon dolar bütçesi olan projenin, sanayi kuruluşları için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan Barış, “Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar, Avrupa kıtasını ilk iklim nötr kıta haline getirme hedefi bulunuyor. Bu kapsamda 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı yayımlandı. Ülkemiz ise karbon emisyonu ile ilgili 2030 yılına kadar %41 azaltım, 2053 yılında net sıfır hedefi belirlemiştir. Bu taahhüt firmalarımız için önemli değişim ve dönüşüm maliyetlerini beraberinde getiriyor.

MURAT BARIŞ: ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destek Programı, firmaların bu maliyetlerinin desteklenmesi noktasında önemli bir fırsattır. Temin edilen kaynağın 175 milyon doları, TÜBİTAK tarafından sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacaktır. 250 milyon doları ise; KOSGEB tarafından çıkılan iki ayrı teklif çağrısıyla, KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımları, temiz ve döngüsel ekonomi kapsamında yapacağı yatırımlarda kullandırılacaktır. Tüm işletmelerimizi yararlanmaya çağırıyoruz” dedi.

2 AYRI BAŞLIKTA TEKLİF ÇAĞRISI

KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, söz konusu projenin doğrudan kredi sağlamanın yanı sıra; proje, mentörlük ve teknik destek içerikleriyle de sanayi tesislerine destek olacağını vurgulayarak, “KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere iki başlıkta çağrıya çıkılmıştır.

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTİ 14 MİLYON TL

İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C), Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G), Bilgi ve iletişim (Kısım J), Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M), Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S) sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir. Destek üst limiti güneş enerjisi yatırımları çağrısı için geri ödemeli 14 milyon TL’dir. Proje destek oranı güneş enerjisi yatırımları çağrısı için yüzde 60 olarak uygulanmaktadır. Projenin son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir.

SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ TEKLİF ÇAĞRISI

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Bir önceki çağrıyla aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTİ 4 MİLYON TL

İşletmeler; Enerji verimliliği, Su verimliliği, Hammadde verimliliği, Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, Endüstriyel simbiyoz, Döngüsel ekonomi konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir. Destek üst limiti geri ödemeli 4 milyon TL’dir. Proje destek oranı yüzde 70 olarak uygulanmakta olup, 30 Kasım 2024’tür. Söz konusu iş kolundaki tüm işletmelerimizi bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.