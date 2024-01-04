Yargıtay açıkladı, siyasi parti üye sayılarında düşüş!

Türkiye yerel seçim maratonuna hazırlanırken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. 2024 verilerine göre; AKP’nin 199 bin 76 üye kaybettiği belirtildi. AKP'nin güncel üye sayısı 11 milyon 041 bin 464 olarak açıklandı.
En çok üye kaybı yaşayan 2. parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin 108 bin 935 üye kaybettiği belirtilirken; mevcutta 508 bin 578 üyesinin bulunduğu görüldü.
CHP'YE 60 BİNE YAKIN ÜYE KATILDI
Genel başkan seçimlerinin ardından CHP'ye 59 bin 370 yeni üye katılım sağladı.
Siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:
AKP: 11.041.464
CHP: 1.428.800
İYİ Parti: 508.578
MHP: 486.896
YRP: 365.767
DEVA Partisi: 146.820
GELECEK Partisi: 70.451
MEMLEKET Partisi: 66.738
ZAFER Partisi: 43.515
TİP: 43.206
ALTILI MASA AYRINTISI
Siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri açıklandı. Buna göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'de düşüş görüldü. Liste şu şekilde:
YRP: +96.376
CHP: +59.370
Memleket Partisi: +41.606
TİP: +32.084
MHP: +22.804
Zafer Partisi: +17.980
Gelecek Partisi: -5731
Deva Partisi: -30.634
İYİ Parti: -108.935
AKP: -199.76
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.