DERİNCE’NİN KÖYLERİ CAZİBE MERKEZİ OLDU

DERİNCE MERKEZ CAMİİ CEMAATİ

İshakçılar merkezli köylerde birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor. Başkan Aygün’ün hayata geçirdiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan projeleri köyleri cazibe merkezi haline getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın ve Derince Merkez Camii cemaati ile birlikte bölgeye giderek tesislerde incelemelerde bulundu.

TARIMSAL KALKINMA TESİSLERİ

Başkan Aygün ve beraberindeki heyet ilk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Başkan Aygün’ün Çavuşlu Mahallesi İshakçılar mevkiinde inşa ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bölgeyi tarım üssü haline getirdi. 2 bin 100 m2 kapalı alan ve 5 bin 850 m2 açık alandan oluşan tesisler bünyesinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Kaşar Peyniri Üretim Tesisi, Mısır Kurutma Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisleri’ni barındırıyor.

TAŞKÖPRÜ SÜT VE KAŞAR PEYNİRİ

Tesislerde yer alan ve 5 ton kapasitesi bulunan Süt Pastörizasyon Tesisi ile bölgedeki çiftçilerden ürünleri günlük ve taze bir şekilde alınıp, pastörize ederek halka ulaştırılıyor. Burada hazırlanarak 1, 3 ve 5 litrelik pet şişeler halinde satışa sunulan Taşköprü Süt ilk etapta Çenesuyu Kaşık Tesisleri, Yelken Kafe Restaurant ve Körfez Nazende Restaurant’tan tedarik ediliyor. Kaşar Peyniri Üretim Tesisleri’nde Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilip, paketlenen ürünler de 400 gram, 600 gram, 1 kg ve 2 kg’lık paketler halinde dört farklı gramajda satışa sunuluyor.

MISIR KURUTMA VE ASPİR YAĞI

Saatte 45 tonluk kapasiteye sahip Mısır Kurutma Tesisi ile bugüne dek Adapazarı'na gitmek zorunda kalan çiftçiler ürünlerini artık kendi bölgelerindeki tesiste kurutarak hem zamandan tasarruf ediyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Bitkisel yağ üretiminden kozmetik ve biyodizele kadar birçok alanda kullanılabilen Taşköprü Aspir Yağı da artık günlük 300 litrelik kapasitesi bulunan Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi’nde üretiliyor.

ÇALIŞMALAR ÜÇ ETAPLI OLARAK YAPILDI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve konukları Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin ardından Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Aygün’ün prestij projeleri arasında yer alan ve bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkaran Tahtalı Göleti Doğa Park alanındaki düzenlemeler üç etaptan oluştu. Proje kapsamında ilk olarak Tahtalı Göleti çevresindeki yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanması ile mangal yerleri de hazırlanarak mesire alanı halkın kullanımına sunuldu.

DERİNCE’NİN KÖYLERİ CAZİBE MERKEZİ OLDU

Yaz döneminde vatandaşların özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği Tahtalı Mesire Alanı, muhteşem manzarası ile güzel vakit geçirmek isteyenlerin buluştukları ortak noktalar arasında yer alıyor. İkinci ve üçüncü etap düzenlemelerinin eş zamanlı olarak tamamlandığı Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri projesi birbirinden önemli bölümleri bünyesinde barındırıyor. Doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Tahtalı Göleti çevresine inşa edilen yapılar burada konaklamak isteyenler için çeşitli alternatifler sunuyor.

KONAKLAMA TESİSİ, TAŞ EV VE KARAVAN PARK

Bölgeye inşa edilen Beşdivan Tesisleri, 24 odalı konaklama tesisi, anfi, teras alanı ve doğal güzellikler bölgeyi ziyaret edecekler için vazgeçilmez bir fırsat oluşturuyor. Yine bölgeye inşa edilen Taş Ev ve 24 araçlık Karavan Park, burada konaklamayı tercih edenler için farklı alternatifler sunuyor. Konferans ve toplantı salonları, ürün satış yerleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığı Doğa Park projesi bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Ayrıca turizm ve ekonomiye katkı sunan Tahtalı Göleti Doğa Park projesi kapsamında bu tesislerde çalışanlar da bölge sakinleri arasından seçilerek istihdama katkı sunuluyor.