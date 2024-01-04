Kocaelililer 13. kez sanatla buluşacak

Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nun genç yaşlı öğrenci ve aileleri sanatla buluşturacağı “13. Genç ve Çocuk Oyuncular Sözsüz Oyunlar Buluşması” 6-14 Ocak tarihleri arasında çocuk oyuncular tarafından gerçekleştirilecek. Bu yıl 13.’sü düzenlenen festivalin teması “Bu Şehirde Tiyatro Var” olarak belirlendi. 8 gün boyunca Dolphin AVM'de gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde bugün AVM içerisinde bulunan Dedikodu Kafe’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Festival Düzenleme Komitesi adına bilgi veren Burhan Akçin şunları söyledi;

ADAYLIĞINIZ KESİNLEŞİNCE SEÇİM BEYANNAMESİNE SANATI KOYUN

"Şehirlerin ben yaptım oldu demeleriyle festival olmuyor. Sağlam bir şekilde finans kaynağı olması lazım. Küçük burjuva kesiminin de kentte yaşamı konforlu yaşamı sağlayan etkinlikler için payına düşeni yapması lazım. Üçüncü sorumluluk kurum ve kuruluşların. Festival başlığı altında burada toplanıyoruz ama hakikaten yaptığımız bir festival midir bunu da sorgulamak lazım. Paydaşlarımız eksik. Tiyatro alanında emek veren arkadaşların da işin içinde olması lazım. Dördüncü paydaş vatandaşlar. Vatandaşlar sanat etkinliklerinin tüketicileri. Nerede bir etkinlik görse koşuyorlar. Ama beri tarafta saydığım 3 paydaş görevini tam anlamıyla yapmıyor. Bu programları yaymak paydaşları işin içine katmak zorundasınız. Sayın belediye başkan adayları. Adaylığınız kesinleşince seçim beyannamesine sanatı koyun. Küçük ilçe tiyatroları projesini koyabilir. Bu bütün alana YÖK başta olmak üzere bir müjde götürecek. Öyleyse önümüzde bir hedef var. 12 ilçede 12 ilçe tiyatrosu kurmak.

İZLEYENLERİN ROLÜ NE?

Biz bu oyunlara performans da diyebiliriz. Düşünün ki, bir enstalasyonun içindesiniz ve izlediklerinizin bir parçasısınız. Kişisel gelişimde sanat aynı zamanda bir eğitim aracıdır. İddiası yoktur ve sonuca odaklanmaz. İçine aldığı kişiyi değiştirir, dönüştürür, başkalaştırır. Bu değişim sürece bağımlı olarak ilerler. Çünkü katılan kişinin davranışları ile ilgilenir. Kısaca bu alanda tiyatro sanatı bir eğitim ve uyum aracı olarak kullanılır ve süreç odaklıdır. Peki, izleyenlerin rolü ne? Onlar da oynayarak temayı ve kendi bedenlerini ortaya koyanların eksik parçalarını oluşturmaktadırlar. Onlar, yani izleyenler, “tamamlayıcı parça” olarak sürece katılırlar. 45. yılımıza girdiğimiz şu günlerde, kendi alanımıza yapışık bir alan daha açmak istiyoruz. İlçe Belediye Tiyatroları ve Sokak Tiyatroları…”

6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te Dolphin Center AVM’de başlayacak olan festival, 14 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak oyunla son bulacak. Festivale çocuk ve gençlerden oluşan 12 grup katılıyor.

Sözsüz oyunlar festivalinin etkinlik programı ise şu şekilde:

06 Ocak Cumartesi Saat 14.00· Grup Art· -· Benimle Oynar mısın?

06 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Anonim - Telefol

06 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Analiz - Bu!?

07 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Art - Hoş Geldin Hukuk

07 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Agon - Yağmur

07 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Anadolu - Memleket

13 Ocak Cumartesi Saat 14.00 Grup Armoni - İletişim

13 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Atlantis - Ritmikleşemeyenler

13 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Aktüel - Anormatif

14 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Ada - Tren

14 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Aksiyon - İçidışıbirkimbilirkim

14 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Anatomi - Kabasabalıklar