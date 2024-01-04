'AYM üyeleri istifa etmeli'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen “ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını”, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi. Daire, söz konusu kararın “jüristokratik” bir davranış olduğunu bildirdi.
Daire, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi.
‘HSK YA GÖREVDEN ALIR YA SUÇA ORTAK OLUR’
Atalay’ın avukatı Özgür Urfa ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin şunları yazdı:
“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Cezanın yargı darbesine yine ortak oldu. Anayasayı askıya alıp AYM’nin kapısına kilit vurdular. HSK ise bu kişileri ya görevden alır ya da bu suça ortak olur. AYM üyeleri de cüppelerini çıkartıp istifa etmeli, zira ortada bir mahkeme falan kalmadı.”
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
eroldemirbek - AYM DERHAL KAPATILMALI NİYE BİLİYORMUSUNUZ HADEPİ KAPATMADIĞI VE DE HADEPE VERİLEN DEVLET YARDIMININ KESMEDİĞİ İÇİN VE HAKLARINDA SORUŞTURMA VE DAVA AÇILMALI HADEP İLE OLAN YAKINLIĞI İÇİN
Cemal - Av. Hüseyin Kaya var . Polatların avukatıymış . Çok güzel şiir okuyor . Şiir okusun AYM ye . Çok öngörülü 2 günde çıkacağını söylüyor polatların , belki can atalay'a da yarar . Çok ilginç bir avukat.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.