04 Oca 2024 - 11:20- Spor G:

Kocaelispor ve 1.Lig kulüplerine gitmedi: MUHAMMED VAN'DA!

Adı birçok 1. Lig ekibi ile anılan Bodrumspor forması giyen 29 yaşındaki Muhammed Gönülaçar'ı Vanspor transfer etti

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri

04 Oca 2024 - 11:20 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
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Van Spor - Şampiyon Van spor yazdıracagiz adım adım 1.lige

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 11:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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