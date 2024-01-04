TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, Adı birçok 1. Lig ekibi ile anılan Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.
04 Oca 2024 - 11:20- Spor Güncelleme:
Kocaelispor ve 1.Lig kulüplerine gitmedi: MUHAMMED VAN'DA!
Adı birçok 1. Lig ekibi ile anılan Bodrumspor forması giyen 29 yaşındaki Muhammed Gönülaçar'ı Vanspor transfer etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Van Spor - Şampiyon Van spor yazdıracagiz adım adım 1.lige
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.