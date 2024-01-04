04 Oca 2024 - 11:20- Spor

Kocaelispor ve 1.Lig kulüplerine gitmedi: MUHAMMED VAN'DA!

Adı birçok 1. Lig ekibi ile anılan Bodrumspor forması giyen 29 yaşındaki Muhammed Gönülaçar'ı Vanspor transfer etti