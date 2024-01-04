İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre göre Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Başiskele’de Karadenizliler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Rotera Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere ortaöğretim mezunu olması şartıyla 1 Forklift Operatörü, 2 CNC Torna Tezgahı Operatörü, 5 CNC Freze Tezgahı Operatörü; ilkokul mezunu olmak şartıyla 3 CNC Plazma Kesim Operatörü, 3 Boru Kesme Makinesi İşçisi, 3 Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) olmak üzere toplamda 17 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
- Ekonomi
Kocaeli’deki Mühendislik firması çok sayıda personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Başiskele’de faaliyet gösteren mühendislik firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.