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Kocaeli'de kaç Suriyeli var?

İl göç idaresinin Aralık ayında ayı verilerine göre Kocaeli'deki Suriyeli sayısı 95 artarak 52 bin 602'ye yükseldi

Cihat Polat
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Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Kasım ayında 3 milyon 237 bin 585'ten 3 milyon 222 bin 12'ye düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı arttı.

KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?
İl Göç İfadesi Kasım ayı verilerine göre Kocaeli'de 52 bin 507 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Aralık verilerine göre, 52 bin 602'ye yükseldi. Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,47 oldu. Böylece 1 ayda Kocaeli'deki Suriyeli sayısı 95 arttı

EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE?
Verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek ll yüzde 33.88 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 16 ile Antep, 14 ile Hatay, 12 ile Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE?
Verilere bakıldığında il nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Bolu oldu.

# oldu, türkiye, KARS

04 Oca 2024 - 11:45 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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