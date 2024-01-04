Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Arda! Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
04 Oca 2024 - 11:51- Spor Güncelleme:
Haşim Arda Sarman KOCAELİSPOR'DA
Kocaelispor, yuvaya geri dönen stoper oyuncu Haşim Arda Sarman’ın transferini duyurdu. Kocaelispor, Haşim Arda Sarman ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sarmans. - Haşim Arda Sarman yalnız Arman değil..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.