TÜBİTAK desteğiyle 6 projede adlarını duyurdular

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2023 yılı 2. dönemde 6 projede bilimsel başarıya imza attı. TÜBİTAK'ın Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme sürecinde GTÜ projeleri destek almaya hak kazandı.

GTÜ'den destek alan projeler arasında, Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Abu Musa MD Talimur REZA'nın yürütücülüğünde olan "İlacı-Yapılamayacak Proto-Onkogen ve Ana Transkripsiyon Faktörü MYC'nin Kontrol Edilmesi" başlıklı proje öne çıkıyor. Bu projede, genetik manipülasyon ile kanserle mücadelede önemli bir rol oynayan MYC geninin kontrol altına alınması hedefleniyor.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü'nden Dr. Duygu AKYÜZ ÇUBUKÇU'nun yönetimindeki "Metal Fosfit ve MXene Kokatalizörlüğünde Grafit Karbon Nitritin Sentezi ve Fotokatalitik Hidrojen Üretiminde Kullanılması" projesi, güneş enerjisinin kullanımıyla çevre dostu hidrojen üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye VELİOĞLU'nun liderliğindeki "Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Bir Çevre için Boya ve İlaç Endüstrilerine Özgü Mxene Membranların Organik Çözücü Ayırma Potansiyellerinin Ortaya Konulması" projesi, organik çözücülerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik inovatif bir yaklaşım sunuyor.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Hilal Yılmaz'ın başında olduğu "Biyoremediasyon ile PET Polimerinin Degradasyonu için Rekombinant Hücre ve Gen Augmentasyonunun Etkisinin Araştırılması" projesi, plastik kirliliği sorununa çözüm arayışında önemli bir adım atıyor.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü'nden Arş. Gör. Doç. Dr. Abdulkadir KOÇAK'ın yönettiği "İlaç Tasarımında Yapay Sinir Ağları Potansiyelleri Kullanılarak Bağlanma/Çözünme Serbest Enerjileri ve Diğer Fizikokimyasal Özellikleri için Hesaplama Metotlarının Geliştirilmesi" projesi, ilaç tasarımında yapay zeka potansiyellerini kullanarak yeni bir perspektif sunuyor.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Arş. Gör. Doç. Dr. Hülya AKDEMİR KOÇ'un "Doğal Gıda Boyası Olarak Kompleks Antosiyaninlerin Escherichia coli Kültürlerinde Metabolizma Mühendisliği Yoluyla Üretimi ve Karakterizasyonu" projesi ise doğal pigment arayışında çığır açan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

TÜBİTAK desteği alan bu projeler, akademik dünyada GTÜ'nün bilimsel potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken katma değeri yüksek projelerle bilimsel gelişmeye ivme kazandırıyor.