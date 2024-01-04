Mesela geçen yıl, maçtan bir gün önceki muhtemel kadro tahminlerimde bir futbolcuyu bile şaşırmadan on biri saydım. İfşa ediyorum: “Bir tek senin yazılarını okuyorum ağabey” diyen şampiyon hoca Fırat Gül veriyordu bana bilgileri (Kih… Kih…)

Transferde de geçen yıl hayli özel haberler yayınladım…

Şimdi de yayınlıyorum…

Bizim Ömer askerden geliyor pazartesi günü… Bayrağı ona devredeceğim ve o gelene kadar transfer özel haberlere devam edeceğim… Habercilik bir yarıştır ve bugün aynı heyecanla 37 yıl önceki gibi çalışıyorum, genç meslektaşlarımdan önde bitirmek için…

Hatay’dan aldığımız Rayane Aaabid haberi… Çok çok özeldi…

Evet buyurun önceki gece ilk kez sitemizde okuduğunuz transfer bombası: Kocaelispor Dinamo Minsk forması giyen santrfor Dusan Bakic ve Konyaspor forması giyen Bruno Paz ile büyük ölçüde anlaştı…

Bu haberimiz dün yine tıklama rekoru kırdı…

Bununla kalmadım: İlgilendiğimiz sol bekleri de yazdım…

Kayserili Hasan Ali Kaldırım…

Eyüplü Ömer Bayram…

Trabzonsporlu Arif Boşluk…

Bakalım 11 Ocak’ta resmen başlayacak ara transferde kimleri alacak ?..

Şu anda netleşenler Rayan Aabid, Bruno Paz, Haşim Arda ve Duşan gibi gözüküyor… Ama imzaları görmedin tabii ki kesin diyemeyiz…

Kocaelispor’da transfer bitmez…

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Bu da, bu yazıya gelen taze yorumlar…

Kemal – Duşan’ı videolardan izledim. Bizden giden Okan’dan farkı yok. Okan şanssız bir adamdı, vurduğu adama ya da direğe çarpıyordu. İnşallah başka Duşan seyretmişimdir, tek tesellim bu... Yalnız imza atmadan oldu demeyin, olmayınca olmuyor… Büyük sıkıntı...

Emir - Hayırlı olsun… Ne diyelim?..

Aykut - Abi gözünüzü seveyim olmadan tamamlanmadan bir şey yazmayın. Adam gelsin, atsın imzayı sonra yazın. Lütfen artık habercilik bence bu değil. Yahu adam imzayı attı tamam diyelim, herkes gene bandır bangır alıyo. Biz yine sona kalacağız ve bu güzel başlayan sezon hüsran bitmez inşallah…

Körfezli - Nihayet akıllıca bir iş yaptınız…

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