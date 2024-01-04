- Asayiş

İş adamının otomobiline kurşun yağdırdılar

Kocaeli’de bir iş adamının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. İş adamı saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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İş adamının otomobiline kurşun yağdırdılar mask
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Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti. Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü. İş adamı Arda A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslarda şikayetçi olduğu kaydedildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
# sevk edildi, jandarma

04 Oca 2024 - 12:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Yeşil Siya - akp devrinde melmeket teksaz oldusıkan sıkana

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 13:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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