İş adamının otomobiline kurşun yağdırdılar

Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti. Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü. İş adamı Arda A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslarda şikayetçi olduğu kaydedildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeşil Siya - akp devrinde melmeket teksaz oldusıkan sıkana
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.