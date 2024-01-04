Gebze'de 3+1 98 m² daire icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2022/2797 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2797 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kocaeli İl, Çayırova İlçe, AKSE Mahalle/Köy, 1746 Ada, 1 Parsel, 3.kat 4 nolu bağımsız bölüm,

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Kıymet takdirine esas taşınmaz, Çayırova İlçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi cepheli, dış kapı no:46 olan, üzerinde Zemin kat +4 adet normal+ Çatı kattan oluşan 5 katlı betonarme yapı şeklinde yapılmış binanın olduğu, 3.kat 4nolu bağımsız bölüm, meskan vasıflı yerdir. Taşınmazın bulunduğu katta 1 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede; 4 nolu bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, banyo, hol ve 2 balkon bulunmaktadır. Taşınmazın bulunuduğu bina 12-16 yaş aralığındadır. 4 nolu bağımsız bölüm meskenin net inşaat alanı 98,00m2 brüt inşaat alanı 113,00m2'dir. Yakın çevrede konut türü yapılaşmalar vardır. Resmi dairelere, bankalara, okullara ve alışvariş merkezlerine yakın konumdadır. Çevresinde 4-5 katlı yoğun konut türü yapılar mevcuttur. D-100 karayoluna ve TEM otoyoluna yakın konumdadır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir.

Adresi : Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 1746 Ada 1 Parsel 3. Normal Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Çayırova / KOCAELİ

Ana Taş. Yüzölçümü: 300 m2

Arsa Payı :61/300 Hisse Pay/Payda: 1/1

İmar Durumu: Kocaeli ili Çayırova İlçesi Akse mah. 1746 ada 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında"konut alanı" lejantında yer aldığı,ayrık nizam 5 kat, T.A.K.S:0.30 imarlı olduğu görülmektedir.

Kıymeti : 1.840.450,00 TL

KDV Oranı : %1

Beyan: Uluçınar Vergi Dairesinin (İmar Barışı Kapsamında Cins Değişikliği Yazısı ) 20/06/2019

tarihli 5020 yevmiye numaralı beyanı

Beyan: Yönetim Planı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 13:51

27/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.