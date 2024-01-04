Depo terfi merkezi ve içmesuyu hatları işi yaptırılacak

GEBZE İLÇESİ CUMAKÖY VE OVACIK MAHALLELERİ DEPO, TERFİ MERKEZİ VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEBZE İLÇESİ CUMAKÖY VE OVACIK MAHALLELERİ DEPO, TERFİ MERKEZİ VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1516019

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : GEBZE İLÇESİ CUMAKÖY VE OVACIK MAHALLELERİ DEPO, TERFİ MERKEZİ VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI b) Niteliği, türü ve miktarı : 9656 m içmesuyu hattı, 2 adet içmesuyu deposu ve 1 adet içmesuyu terfi merkezi imalatları yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 280 (İkiYüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur

Puanı HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI 2,47% 5,77% 1,65 KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI 2,22% 5,17% 1,49 BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM –

KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 3,57% 8,33% 2,39 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 2,82% 6,57% 1,89 BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA STABİLİZE MALZEME İLE

SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI 1,19% 2,78% 0,8 Ø 250 MM ÇAPINDA 10ATÜ PE BORUNUN DÖŞENMESİ 0,06% 0,14% 0,04 İDARE MALI Ø 110 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ 0,22% 0,51% 0,15 İDARE MALI Ø 160 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ 1,67% 3,9% 1,12 İDARE MALI Ø 100 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,35% 0,81% 0,23 İDARE MALI Ø 150 MM ÇAPINDA DÜKTİL FONT BORUNUN DÖŞENMESİ 0,95% 2,21% 0,64 İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI 0,23% 1,08% 0,31 Ø 100 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN

TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,16% 0,38% 0,11 Ø 150 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN

TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,06% 0,13% 0,04 Ø 80 YER ÜSTÜ YANGIN VANASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 0,05% 0,11% 0,03 SFERO DÖKÜM KAPAĞIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI 0,1% 0,24% 0,07 BS20 HAZIR BETON 0,31% 0,71% 0,21 BS 25 HAZIR BETON 0,19% 0,44% 0,13 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI (1,500-3,000 kg/m2

(3,000 kg/m2 dahil)) 0,24% 0,56% 0,16 ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI 0,14% 0,33% 0,09 ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ,

BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 0,25% 0,57% 0,17 PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE

BETONARME KALIBI 0,73% 1,71% 0,49 OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI 0,03% 0,07% 0,02 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI 0,04% 0,1% 0,03 ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 0,42% 0,98% 0,28 1000M3’LÜK DEPO İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 14,07% 32,83% 9,46 CUMA KÖY TERFİ MERKEZİ BİNASI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 3,15% 7,36% 2,12 300 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 7,69% 17,95% 5,18 1,50 m PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI 0,88% 2,04% 0,59 25 M3 BETONARME PREKAST HAZNENİN TEMİNİ, NAKLİYESİ VE

YERLEŞTİRİLMESİ 0,42% 0,98% 0,28 TAHLİYE TAŞIRMA YAPISI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI 0,1% 0,24% 0,07 MEVCUT SONDAJ KUYUSUNUN TEMİZLENMESİ VE SU VERİM DENEYİNİN

YAPILMASI 0,07% 0,16% 0,05 SONDAJ SU KUYUSU AÇILMASI 0,54% 1,26% 0,36 İDARE MALI HER ÇAP VE CİNSTEKİ DÜKTİL FONT VE OPVC HATLARIN

MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE

HATTIN KÖRLENMESİ 0,05% 0,13% 0,04 DN300 MM'YE KADAR (DN300mm HARİÇ) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN

MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE

HATTIN KÖRLENMESİ 0,05% 0,13% 0,04 DN300 MM VE ÜZERİ (DN300mm DAHİL) HER ÇAP VE CİNSTEKİ HATLARIN

MEVCUT HATLARA BAĞLANTI YAPILMASI VE/VEYA KÖR TAPA İLE

HATTIN KÖRLENMESİ 0,04% 0,1% 0,03 AKSİYAL VANTİLATÖR 1500 d/min. 5000 m³/h. TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,15% 0,04 DN50 PN 16 BASINÇ KIRICI VANA (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,2% 0,46% 0,13 DN50 PN 16 ÇEKVALF TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 DN100*3.6 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,08% 0,19% 0,06 DN150*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,22% 0,52% 0,15 DN200*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,07% 0,16% 0,05 DN300*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,03% 0,08% 0,02 DN50*3.6 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,02% 0,05% 0,01 DN80*3.6 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,05% 0,12% 0,03 DN150 PN 10 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 DN100 PN 16 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,11% 0,03 DN50 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,17% 0,39% 0,11 DN80 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,17% 0,39% 0,11 DN65 PN 16 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,27% 0,62% 0,18 DN150 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,13% 0,29% 0,08 DN200 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,09% 0,2% 0,06 DN300 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,1% 0,23% 0,07 DN100 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,1% 0,23% 0,07 DN150 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,14% 0,04 DN80 PN 16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 DN100 PN 10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,04% 0,08% 0,02 DN200 PN 10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,04% 0,09% 0,03 DN300 PN 10 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,25% 0,59% 0,17 DN100 PN 10 KELEBEK ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE

MONTAJI 0,12% 0,27% 0,08 DN200 PN 10 KELEBEK ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE

MONTAJI 0,07% 0,17% 0,05 KUYU 1 Q=5.0 lt/sn Hm=150 mSS KALEM TİP DALGIÇ POMPA TEMİNİ VE

YERİNE MONTAJI 0,26% 0,61% 0,18 KUYU 2 Q=5.0 lt/sn Hm=160 mSS KALEM TİP DALGIÇ POMPA TEMİNİ VE

YERİNE MONTAJI 0,28% 0,66% 0,19 DN150*3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE

DÖŞENMESİ 0,12% 0,28% 0,08 DN200*3.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE

DÖŞENMESİ 0,05% 0,13% 0,04 DN300*4.0 mm AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE

DÖŞENMESİ 0,05% 0,13% 0,04 DN80 PN 16 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,47% 1,11% 0,32 Q=7.5 lt/sn Hm=105 mSS P=15 kW YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ

POMPA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,73% 1,7% 0,48 DN150 PN 10 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 DN100 PN 10 SÜRGÜLÜ ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE

MONTAJI 0,17% 0,4% 0,12 DN150 PN 10 SÜRGÜLÜ ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE

MONTAJI 0,44% 1,03% 0,3 DN150 PN 16 SÜRGÜLÜ ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE YERİNE

MONTAJI 0,22% 0,51% 0,15 DN150 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,14% 0,34% 0,1 DN200 PN 10 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,12% 0,28% 0,08 DN100 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,12% 0,28% 0,08 DN150 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,13% 0,04 DN50 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 DN65 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 DN80 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA (F4) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,11% 0,27% 0,08 DN100 PN 16 TOPLU TİP ÇEKVALF TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,08% 0,02 1000 kg TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ (Kaldırma Yük.=7.5 mt.

Hol Boyu=9.0 mt. Açıklık=7.5 mt) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1,08% 2,51% 0,72 1000 kg TEK KİRİŞLİ GEZER KÖPRLÜ VİNÇ (Kaldırma Yük.=4.0 mt.

Hol Boyu=9.0 mt. Açıklık=6.6 mt.) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,52% 1,22% 0,35 SBA BETONERME DİREK TEMİNİ VE MONTAJI 0,33% 0,78% 0,22 SBA BETONERME DİREK DEMONTAJI 0,02% 0,06% 0,02 BETONERME TRAVERS VE KONSOLLAR TEMİNİ VE MONTAJI 0,1% 0,24% 0,07 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ 0,18% 0,42% 0,12 HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ SİS TİPİ K3 TEMİN VE MONTAJI 0,07% 0,15% 0,04 SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,15% 0,04 3X16+25 mm² ALPEK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,02% 0,05% 0,02 2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENT VE 5 METRE

ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ 0,04% 0,09% 0,03 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR 0,07% 0,17% 0,05 HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR ((SEKSİYONERLER))

TEMİNİ VE MONTAJI 0,11% 0,27% 0,08 DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G. SİGORTA PATRONLARI 36 KV TEMİNİ VE

MONTAJI 0,03% 0,08% 0,02 36 KV 10 KA METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,08% 0,02 1kV BARA MESNET İZOLATÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,08% 0,02 DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,09% 0,03 100 kVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ

TRAFO POSTLARINA AİT TRANSFORMATÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,36% 0,85% 0,24 100 kVA'LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ) TEMİNİ

VE MONTAJI 0,07% 0,16% 0,04 PL-250 TİPİ, 700 KG.AĞ. B.A.TRANSFORMATÖR PLATFORMU TEMİNİ VE

MONTAJI 0,04% 0,1% 0,03 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,04% 0,09% 0,03 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x50 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ VE

MONTAJI 0,07% 0,16% 0,05 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X2.5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,1% 0,03 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,14% 0,04 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,09% 0,03 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X10 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X16 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 3x50+25 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,23% 0,54% 0,15 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x185mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,14% 0,32% 0,09 TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x240mm² NYY KABLO TEMİNİ VE MONTAJI 0,19% 0,44% 0,13 LIYCY SİNYAL KABLOSU 4X1,0 mm² TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 LIYCY SİNYAL KABLOSU 12X1,5 MM2 TEMİNİ VE MONTAJI 0,07% 0,15% 0,04 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE MONTAJI 0,12% 0,28% 0,08 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI KOMİTATÖR TEMİNİ VE

MONTAJI 0,02% 0,06% 0,02 ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI PARALEL TEMİNİ VE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,09% 0,03 2X18W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,08% 0,02 2X36W WAT ETANJ LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,04% 0,08% 0,02 ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI 0,07% 0,16% 0,05 1 ADET GİRİŞ, 3 ADET 15 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 5 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 160 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ,GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI 0,54% 1,27% 0,37 GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI ( 2,0 MM ,

APARATLARI DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI 0,05% 0,13% 0,04 SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM KOMPANETLER

[EK MODÜL HARİÇ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI 1,21% 2,83% 0,81 RTU KOMPAKT EK MODÜL TEMİNİ VE MONTAJI 0,11% 0,27% 0,08 HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 SSR (SIVI SEVİYE RÖLESİ) TEMİNİ VE MONTAJI 0,02% 0,06% 0,02 OG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ 0,06% 0,14% 0,04 AG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK HİZMETİ ( PROJE - ONAY-KABUL İŞLEMLERİ, GEÇİCİ KABUL, ABONELİK GÜVENCE BEDELİ-SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI ), SEDAŞ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ 0,07% 0,16% 0,05 YILDIRIM KORUMA TESİSATI AKTİF YAKALAMA UCU TEMİN VE MONTAJI

Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt 0,07% 0,16% 0,05 HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,14% 0,04 80 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI 0,06% 0,13% 0,04 1 ADET 125 WATT HARİCİ TİP LED PROJEKTÖRLÜ 6M. POLİGON DİREKLİ,

PROJEDE GÖSTERİLEN DETAY UYGUN ÇEVRE AYDINLATMA DİREĞİ .ANKRAJ

VE TÜM EKİPMANLAR DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI 0,07% 0,16% 0,05 TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM) TEMİNİ VE MONTAJI 0,02% 0,05% 0,02 75 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRANSFER PANOSU VE KAİDESİ DAHİL

TEMİN VE MONTAJI 0,73% 1,69% 0,47

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.