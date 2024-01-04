Merkez'de 3+1 93 m² daire icradan satılık

2022/21796 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21796 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, Ş. DURHASAN Mahalle/Köy, 740 Ada, 3 Parsel, Zemin katı, 4 Nolu bağımsız bölüm Mahallenin kenarında, gelişmekte olan bölgede, mahalle merkezine 700 metre, D-100 Karayoluna 2,5 km, şehir merkezine 7 km mesafededir. Yakın çevresinde Organize sanayi bölgesi, otomotiv fabrikası, şehir stadı, ilk ve orta öğretim okulları, sağlık tesisi, park alanları, semt marketleri bulunmaktadır. Belediye altyapı imkanlarından tam olarak istifade etmektedir.
Ana taşınmaz 740,00 m² alanlı arsa olup üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina 2 bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı piyesinden oluşmaktadır. Bina girişi 2 bodrum kattan Süleyman Çelebi Caddesi yönünden sağlanmaktadır. Toplam 15 bağımsız bölümlüdür. Dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalı, giriş kapısı camlı alüminyum doğrama, ortak alanlarda zeminler ve merdiven basamakları mermer kaplamadır. Ana taşınmaz 28.01.2016 yapı ruhsat tarihli, 19.04.20217 iskan tarihlidir.
Bağımsız bölüm İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelenen kat irtifakı projesine göregiriş kapısına göre sol, ön tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre net: 93 m², brüt: 107 m² alanlıdır. Antre, koridor, salon, 3 oda, mutfak, banyo, WC ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, oda kapıları panel kapı, pencereler PVC doğramadır. Doğalgaz kombili olan bağımsız bölüm yakın zamanda inşa edilmiş bakımlı ve iyi durumdadır.
İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre parsel1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında"Konut Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşulları;Ayrık nizam 3 kat, TAKS: 0,40; KAKS: 1,30 olarak belirtilmiştir. Etibank Genel Müdürlüğü lehine 47 m2'lik kısmında irtfak şerhi vardır. Bina 3B yapı grubunda inşa edilmiş, Ana taşınmaz niteliği Arsa' dır.
Adresi : Alikahya Merkez Mah. Mehmet Akif Cad. No.60/4İzmit/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 778 m2
Arsa Payı : 55/778
İmar Durumu :Yukadıki gibidir.
Kıymeti : 541.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:20
18/12/2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.