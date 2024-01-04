Başkan Özata: "GELİR ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALKMALIDIR"

Asgari ücrete gelen zammın ve aralık ayı enflasyon rakamının açıklamasının ardından gözler ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zamlarına çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 37,57 olarak açıklandı.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği Kocaeli İl Başkanı Adem Özata konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

GELİR ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALKMALIDIR

“Enflasyon Aralık 2023’te; aylık bazda yüzde 2,93 artış, 6 aylık bazda da yüzde 37,57 artış gösterdi. Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük bir yoksulluğa doğru sürüklemektedir. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın bu gerçekler doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışıyla çeliştiği aşikardır. Diğer taraftan; memur ve memur emeklilerine uygulanacak olan %49,25'lik zamla beraber, emekliler arasındaki gelir adaletsizliği de giderek artmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması bütün emeklilerin ortak beklentisidir.

Türkiye Emekliler Derneği olarak, daha önce kamuoyu ile de paylaştığımız taleplerimizi bir kez daha vurgulayarak diyoruz ki;

1) En düşük emekli aylıkları asgari ücrete çekilmeli,

2) Bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmalı,

3) Üzerine emekli zammı uygulanmalı.

Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir.

ÇARŞI PAZARIN ATEŞİ EMEKLİYİ YAKIYOR!

Başta gıda harcamaları olmak üzere yakıt, ulaşım, konaklama, giyim ve eğitim gibi emeklinin kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine karşı yükümlü olduğu harcamaları gerçekleştirmekten yoksun bırakılmamalıdır. Emeklisi mutlu bir toplum için Türkiye Emekliler Derneği olarak tüm yetkililere açık çağrımızı yeniliyor; kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir model için çağrıda bulunuyoruz. Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü İntibaktır. Parlamentomuzdan beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır.