Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye 2024 yılına da zamla uyandı. Köprü-otoyol geçişleri, MTV, trafik cezaları, alkol ve akaryakıt zamlarından sonra bir zam da sigaraya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ve Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara markasına daha zam geldiğini duyurdu.

EN PAHALI SİGARA 70 TL OLDU

Yılın ilk günü bir sigara grubunun 1 TL ile 3 TL arasında zam kararı almasının ardından bugün bir sigara grubu daha fiyatlarına 2 ila 3 TL arasında zam geldi.

Son zamla birlikte en pahalı sigaranın fiyatı 70 TL'ye çıktı. En düşük sigara fiyatı ise 54 TL oldu.

Sigaralara gelen zam bugünden itibaren geçerli olurken zamların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara ve tütün ürünleri üzerindeki nispi ÖTV yüzde 63’ten yüzde 57’ye çekilirken, aradaki fark maktu ÖTV’ye yüklenmişti.

Kararla nispi vergi düşürülürken paket başına maktu vergi 1.1043 TL’den 4.8058’e, paket başına asgari maktu tutarı da 22.228’den 28.498’e yükseltilmişti.

Bu değişiklik ile 1 paket sigaradaki vergi eşik fiyatı 35.28 liradan 50 liraya çıkmıştı. Böylece 50 liranın altında sigaranın piyasaya sürülme ihtimali de düşürülmüştü.

Nispi ÖTV’deki 6 puanlık indirim ise firmaların her 1 liralık maliyet artışını sigara fiyatlarına yansıtabilmek için yapmaları gereken zam tutarını 7.5 liradan 5.2 liraya indirmişti. Maktu ÖTV nedeniyle, sigarada ortalamada 3.5 lira gibi bir zammın olabileceği belirtilmişti.

Kaynak: SÖZCÜ