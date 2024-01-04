Motorine bu gece indirim geliyor

Akaryakıtta dün sabah fiyatlara yansıyan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından bu gece sınırlı indirim var.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Dün sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.

Kaynak: SÖZCÜ