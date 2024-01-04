Motorine bu gece indirim geliyor

Akaryakıtta dün sabah fiyatlara yansıyan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından bu gece sınırlı indirim var.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim gelecek.
Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
Dün sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.