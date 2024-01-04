- Ekonomi

Motorine bu gece indirim geliyor

Motorin fiyatlarına dünkü yüksek ÖTV zammının ardından bu gece yarısından itibaren sınırlı bir indirim geliyor. Benzinde ise fiyat değişimi yok.
Motorine bu gece indirim geliyor mask

Akaryakıtta dün sabah fiyatlara yansıyan özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından bu gece sınırlı indirim var.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Dün sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.

Kaynak: SÖZCÜ
# Zam

04 Oca 2024 - 13:31 - Ekonomi

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