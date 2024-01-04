KADES'te 700 bin imdat çığlığı

Bir türlü önüne geçilemeyen kadına şiddette ürküten veriler... Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, bugüne kadar 4 bin 500 vakanın elektronik kelepçeyle izlendiğini, şu anda aktif takip edilen 670 kişinin olduğunu bildirdi.
2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) bugüne kadar 6 milyona yakın kadın cep telefonlarına indirdi. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe de kullanılabilen uygulama üzerinden sisteme bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihbar düştü, bunların 700 bine yakını gerçek ihbar olarak kayıtlara geçti. Zor durumlarla karşılaşan kadınların "imdat butonu" olan uygulamayı indirenlerin sayısının bu yıl 6,5 milyona ulaşacağı öngörülüyor.
"ERKEKLERDEN 27 KAT FAZLA"
Öte yandan Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının yüzde 46'sının 'çevrim içi ısrarlı takip' mağduru olduğu belirtildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Funda Evcili, kadın ve kız çocuklarının özellikle sosyal medyada çevrim içi şiddete maruz kaldığını söyledi.
Doç. Dr. Evcili, 'ısrarlı takip'e dikkati çekerek şöyle konuştu:
- Kadınlar ve genç kızlar, önemli risk grubundalar. Çevrim içi sömürü, taciz, takip ve pornografi gibi çeşitli içerikler üretilerek yapılan şiddetlerden bahsetmek mümkün. Dünyada ve Türkiye'de kadınların erkeklere oranla bu şiddetlere maruz kalması 27 kat daha fazla. Türkiye'de kadınların yüzde 46'sı ise ısrarlı çevrim içi takibe maruz kalıyor. Kadınlar açısından travmatize edici olabiliyor. Olguların intiharla sonuçlanma ihtimalinin de olduğundan bahsetmek mümkün.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.