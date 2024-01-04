Hazır vegan yiyecekler daha fazla şeker içeriyor

Polonya'daki Poznań Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, vegan ya da vejetaryen fast food yemekleri, etli muadillerine göre daha az kaloriye sahip değil.

Araştırmacılar, toplam beş ülkedeki 50 fast food zincirinden sandviç, salata, erişte ve pizza dahil olmak üzere toplam 1.868 yemeği analiz etti.

Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, et bazlı yemeklerle karşılaştırıldığında bitki bazlı yemeklerin daha az protein ve sodyumla, daha yüksek düzeyde karbonhidrat ve şekere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca kilo vermeye çalışanlar için de kötü bir haber var. Araştırmada, genel olarak bitki bazlı yemeklerin daha az kalori almayla bağlantılı olmadığı keşfedildi.

Polonya'daki Poznań Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden baş araştırmacı Mikołaj Kamiński, “Bulgularımız, vegan/vejetaryen fast food yemeklerinin et bazlı muadillerine göre daha fazla karbonhidrat ve şeker içerme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.”

“Şaşırtıcı bir şekilde, çalışmamız bitki bazlı yemeklerin daha düşük kalorilerle ilişkili olmadığını gösteriyor; bu da tüketicilerin fark etmeyebileceği bir durum.”

“Popüler fast-food yemeklerinin bitki bazlı alternatiflerinin otomatik olarak daha sağlıklı bir seçim olduğu yanılsamasını ortaya koyuyor.”

“Bu, özellikle fast food tüketimi söz konusu olduğunda, bilinçli yiyecek seçimleri yapmanın önemini gerçekten vurguluyor; özellikle de tip 2 diyabet gibi bir metabolik bozukluktan muzdaripseniz.” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ