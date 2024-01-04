Türkiye’deki Suriyeli’lerin yarısından fazlası çocuk

Yaklaşık 14 yıldır Suriye’deki iç savaşla ülkemize gelen Suriyeli’lerin bir kısmı vatandaşlık alırken bir kısmı ise başka ülkelere gitti. Ancak büyük bir çoğunluğu ülkemizde yaşayan mültecilerin toplam sayısı 3 milyon 222 bin 12 olarak Göç idaresi tarafından açıklandı.
40 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 500 BİNİ BİLE BULMUYOR
Son yıllarda çeşitli tartışmalarla gündeme gelen mülteci tartışması devam ederken mültecilerin yaş dağılımı ise dikkat çekti. Göç idaresi verilerine göre 0 ila 4 yaş arası 499 bin 324, 5 ila 9 yaş arası 507 bin 326 ve 10 ile 14 yaş arası 353 bin 974 çocuk Suriyeli var. 15 İla 18 arasında ise 238 bin 811 çocuk var. Son 14 yıldır ülkemizde olan Suriyeliler’in bu çocuklarının ülkemizde doğdu. Öte yandan 40 yaş üzeri Suriyeli sayısı 500 bini bile bulmuyor.
14 YAŞ ALTI 1 MİLYON 360 BİN ÇOCUK
0 ila 14 yaş arası 1 milyon 360 bin 624 geçici koruma altındaki Suriyeli çocuğun ise gelecekte ülkesine mi döneceği yoksa vatandaşlık mı verileceği konusu ise hala netlik kazanmazken Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönme konusunda isteksiz oldukları da öne sürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kartepeli - SAVAŞ BİTTİ BEYLER BİRİLERİ ARKADAŞLARA HABER VERSİN
Başka Işleri Yok Ki! - Eee, her çocuk bir gelir kapısı, zaten işleri güçleri homini gırtlak, tombi yatak, tavşan gibi üremek. Ekmek elden su gölden.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.