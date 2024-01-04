Türkiye’deki Suriyeli’lerin yarısından fazlası çocuk

Yaklaşık 14 yıldır Suriye’deki iç savaşla ülkemize gelen Suriyeli’lerin bir kısmı vatandaşlık alırken bir kısmı ise başka ülkelere gitti. Ancak büyük bir çoğunluğu ülkemizde yaşayan mültecilerin toplam sayısı 3 milyon 222 bin 12 olarak Göç idaresi tarafından açıklandı.

40 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 500 BİNİ BİLE BULMUYOR

Son yıllarda çeşitli tartışmalarla gündeme gelen mülteci tartışması devam ederken mültecilerin yaş dağılımı ise dikkat çekti. Göç idaresi verilerine göre 0 ila 4 yaş arası 499 bin 324, 5 ila 9 yaş arası 507 bin 326 ve 10 ile 14 yaş arası 353 bin 974 çocuk Suriyeli var. 15 İla 18 arasında ise 238 bin 811 çocuk var. Son 14 yıldır ülkemizde olan Suriyeliler’in bu çocuklarının ülkemizde doğdu. Öte yandan 40 yaş üzeri Suriyeli sayısı 500 bini bile bulmuyor.

14 YAŞ ALTI 1 MİLYON 360 BİN ÇOCUK

0 ila 14 yaş arası 1 milyon 360 bin 624 geçici koruma altındaki Suriyeli çocuğun ise gelecekte ülkesine mi döneceği yoksa vatandaşlık mı verileceği konusu ise hala netlik kazanmazken Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönme konusunda isteksiz oldukları da öne sürülüyor.