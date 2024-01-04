KOTO’da Bilişim Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi

TOPLANTILAR ÇALIŞMALARIMIZA IŞIK TUTUYOR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Kasımoğlu, Oda’nın ve komitenin faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler vererek, sektöre özel çalışmalarla ilgili de konuştu. İstişare toplantılarının, Oda ve komitenin faaliyetlerine ışık tuttuğunu ifade eden Kasımoğlu, “Sadece sektörel istişare toplantılarında değil, yılın her günü irtibatlı olalım” dedi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Toplantı, firma temsilcilerinin görüş ve önerileri ile devam etti. Toplantıda ele alınan konular şöyle; Bilişim firmaları arasında sözleşme konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması adına KOTO tarafından aracılık ya da danışmanlık yapılması önerisi, bilişim sektörüne yönelik “Bilgi Güvenliği Eğitimi” düzenlenmesi, şirketlerin profesyonel ve gelişmiş personel bulamaması nedeniyle staj eğitimi gören öğrencilerin daha iyi yetişmesi adına Meslek Lisesi öğrencilerine özel eğitimler verilmesi, sanayici iş insanları ile iletişimin güçlendirilmesi adına organizasyonlar düzenlenmesi, yapay zeka konusunda kamu-sektör işbirliği gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yapılması önerisi, sektörde faaliyet gösteren üyeler arasında etkileşimin sağlanması adına çalışmalar yapılması, ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların il dışındaki şirketlerden destek almasının sektöre olumsuz etkileri, dış pazara yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi, finansmana erişim sıkıntısı ve sektöre özel anlaşmalar düzenlenmesi.