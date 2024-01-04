KARTEPE’DE MUTLU AİLE, MUTLU TOPLUM SEMİNERİ

Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi İnsan Kaynaklar Müdürlüğü tarafından belediye personeline meclis salonunda "Evlilik ve Aile Hayatı" semineri verildi. Uzman Melike Acar Öztürk, tarafından sağlıklı, mutlu, müreffeh ailelerin oluşması, aile yaşam kalitesinin artması, ailenin sahip olduğu her kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik önlemler alınması noktasında bilgi verildi.

HER YAŞIN SEVGİ GÖSTERGESİ FARKLIDIR

Öztürk, “Evlilik ilişkisinde eşe duyulan sevgi ve aşk günlük iletişim içerisinde seçilen kelimelerle, eşe karşı sergilenen hareket ve tavırlarla yansıtılır. Herkesin sevgisini göstermesinin farklı yolları vardır. Bazıları sevgisini doğrudan kelimelere dökmeyi tercih eder, bazıları eşini mutlu edecek bir şeyler yaparak sevgisini göstermeye çalışır, bazıları da hislerini dokunarak veya sarılarak aktarmayı tercih ederler. Her yaşın sevgi göstergesi farklı olabilir” dedi.

SAĞLIKLI İLETİŞİMİ SAĞLAR

Sözlerine devam eden Öztürk, “İlişkilerin başlangıç aşamasında çiftlerin birbirlerine sevgi ve aşklarını daha fazla ifade ettikleri, ilişki ilerledikçe sanki buna gerek yokmuş gibi bir tavır içerisine girdikleri görülmektedir. Ancak çiftlerin yaşlandıkça birbirlerine karşı daha fazla ihtimam gösterdikleri, birbirlerini koruyup kollama eğiliminde oldukları görülmektedir. Oysaki çiftin arasında sevgi dolu bir beraberliğin olması ve bu sevginin kelimeler ve hareketlerle karşı tarafa yansıtılması, çiftin arasındaki sağlıklı ilişkiyi destekler, sevgi ve aşkın sürekliliğini sağlar” açıklamasında bulundu. Uzman Öztürk ayrıca eğitimin içeriğinde iyi bir aile kurabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği, İletişim engelleri, Empatinin önemi, Etkin dinleme, Doğru İletişim şekilleri hakkında bilgiler verdi.