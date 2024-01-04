MetroPOLL'ün AYM anketinden dikkat çeken sonuç!

MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi ( AYM) kararlarına uyup uyulmaması konusundaki anketin sonucunu yayınladı. “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” diye sorulan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.
HALK AYM'DEN YANA
Kasım 2023’te yapılan ankette, katılımcıların son seçimlerde oy verdiği partiye göre dağılımı yapılan ankette Evet cevabı hiçbir siyasi partide çoğunluk olmadı. İktidar ve muhalefet seçmeninin büyük bir çoğunluğu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasından yana oldu.
Siyasi Partilere Göre Dağılımı İse;
AKP
Evet: Yüzde 27,6
Hayır: Yüzde 50,8
Cevap yok: Yüzde 21,6
CHP
Evet: Yüzde 19,1
Hayır: Yüzde 71,6
Cevap yok: Yüzde 9,3
DEM PARTİ
Evet: Yüzde 26,6
Hayır: Yüzde 63,5
Cevap yok: Yüzde 9,9
İYİ PARTİ
Evet: Yüzde 23,3
Hayır: Yüzde 67,1
Cevap yok: Yüzde 9,6
MHP
Evet: Yüzde 34
Hayır: Yüzde 45,6
Cevap yok: Yüzde 20,4
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.