MetroPOLL'ün AYM anketinden dikkat çeken sonuç!

MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi ( AYM) kararlarına uyup uyulmaması konusundaki anketin sonucunu yayınladı. “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” diye sorulan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.

HALK AYM'DEN YANA

Kasım 2023’te yapılan ankette, katılımcıların son seçimlerde oy verdiği partiye göre dağılımı yapılan ankette Evet cevabı hiçbir siyasi partide çoğunluk olmadı. İktidar ve muhalefet seçmeninin büyük bir çoğunluğu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasından yana oldu.

Siyasi Partilere Göre Dağılımı İse;

AKP

Evet: Yüzde 27,6

Hayır: Yüzde 50,8

Cevap yok: Yüzde 21,6

Evet: Yüzde 19,1

Hayır: Yüzde 71,6

Cevap yok: Yüzde 9,3

DEM PARTİ

Evet: Yüzde 26,6

Hayır: Yüzde 63,5

Cevap yok: Yüzde 9,9

Evet: Yüzde 23,3

Hayır: Yüzde 67,1

Cevap yok: Yüzde 9,6

MHP

Evet: Yüzde 34

Hayır: Yüzde 45,6

Cevap yok: Yüzde 20,4