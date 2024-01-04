CHP'Lİ KANKO: "Sokakta vatandaşın huzuru ve güvenliği kalmadı!"

Her yıl ülkemizde giderek artan ruhsatsız silah rakamlarını gerekçe gösteren Kanko hazırladığı kanun teklifiyle; Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma yasası olan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu uyarınca “1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası” ibaresi “üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne” şeklinde değiştirilmesini içermektedir.

“Bireysel silahlanmanın ve ruhsatsız silahlardaki cezaların caydırıcı olmaması Koçali’de maalesef çok canımıza mal oldu” diyen Kanko, TBMM Başkanlığına sunduğu Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi; “Son yıllarda ruhsatsız silah ticareti ile birlikte, yaralama, cinayet, çete faaliyetleri ve sokak çatışmalarında yaşanan artış, masum vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Yapılan araştırmalar ve istatistiki bilgilere göre, Türkiye'de şiddet ve suç olgularında kullanılan ateşli silahların büyük çoğunluğunun ruhsatsız olduğu görülmektedir.

Özellikle son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarında kullanılan suç aletlerinin başında ateşli silahlar gelmektedir” dedi.

İşlenen Cinayetlerde Kullanılan Silahların Yüzde 90’nı Ruhsatsız!

Kanko, “Son bir yılda 4 bin dolayında silahlı şiddet olayının basına yansıdığı, 2 bin 300 dolayında yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, işlenen cinayetlerde kullanılan silahların yüzde 90’nın ruhsatsız olduğu dramatik bir gerçeklikle karşı karşıyayız.

Ateşli silahlar içinde özellikle ruhsatsız olanları, ülkemizin kanayan yarası haline geldiği gibi kangrene dönüşmüş bir sorun haline gelmiştir. Kadın cinayetlerinin baş aktörü olan bu ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı önlemlerin biran önce hayata geçirilmesi şarttır.

Ruhsatsız silah kullanımının artması, sivil vatandaşlar arasındaki güveni sarsmakta ve kamusal alanda bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Bu noktada, mevcut cezai yaptırımların gözden geçirilerek güçlendirilmesi toplumun huzuru ve can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, ruhsatsız silah bulundurma, ruhsatsız silah kullanma, silahla yaralama, silahla tehdit gibi suçlarda ceza oranlarının arttırılması caydırıcılık açısında önemli bir adım olacaktır.

Bu değişiklikler, ruhsatsız silah kullanımını ciddi şekilde azaltarak toplum güvenliğini artıracağı gibi vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama yönünde etkili bir adım olacaktır.

Ruhsatsız silahlanma toplumda, güvenlik riski, toplumsal huzursuzluk, suçların artması, kamu güvenliği tehlikesi, aile içi şiddet, sokak çatışmaları gibi birçok kriminal olaya zemin hazırlamakta ve bu kaotik durumlarda suç aleti olarak kullanılmaktadır.

Ruhsatsız silahların kolayca elde edilebilir olması, toplumsal huzursuzluk ve şiddet olaylarının daha sık meydana gelmesine neden olabildiği gibi ruhsatsız silahların yaygın kullanımı, soygunlar, hırsızlıklar ve diğer suçların artmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu durum, polis ve diğer kamu güvenliği birimleri için daha zorlu bir ortam yaratığı gibi kontrolsüz silahların bulunması, kamu güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Kişisel anlaşmazlıkların silahlarla çözülmesi, sokaklarda çatışmaların ve potansiyel olarak masum insanların zarar görmesine neden olduğu gibi ruhsatsız silahların evlerde bulunması, aile içi şiddet olaylarının daha ölümcül ve sık yaşanmasına neden olmaktadır” dedi.

Bireysel Silahlanma Kamu Güvenliğini Sarsmakta, Vatandaşı Tedirgin Etmektedir!

“Son dönemde ülkemizde artan silahla yaralama olayları, kamu güvenliği ve toplumun huzurunu tehdit ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak, ruhsatsız silah taşıma, bulundurma ve kullanma suçlarının caydırıcılığını arttırmak amacıyla cezai yaptırımların arttırılması toplumsal barış ve huzur açısından büyük önem taşımaktadır.

Bireysel silahlanma ve buna bağlı şiddet olaylarına karşı ciddi tedbirler alınması toplum güvenliği açısından son derece önemli bir adım olacaktır. Bu nedenlerle, ruhsatsız bireysel silahlanma ile mücadele edilmesi ve etkili silah kontrol politikalarının uygulanması adına kanuni müeyyidelerin caydırıcılığı büyük önem arz etmektedir.

Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma yasası olan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu uyarınca “1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası” olarak uygulanmasının caydırıcılığı olmadığı her yıl ruhsatsız silah rakamlarındaki artışla da gözler önüne serilmektedir.

Ülkemizde bulunan her 10 silahtan 9’unun ruhsatsız olduğu gerçeğinden yola çıkarak, toplumun huzuru ve güveni adına hazırladığımız bu kanun teklifiyle, ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve suça karışan kişilerin cezaları artırılarak, caydırıcılığı ön planda tutmak adına hapis cezasına kesin olarak çarptırılması esas alınmaktadır” ifadelerini kullandı.