- Ekonomi

Perşembe Pazarı’nda fiyatlar ateş pahası!

2024 yılına girmemizle beraber peşi sıra yansıyan zamların ardından birçok kalemde fiyatlar artmaya devam ediyor. Yeni yılla beraber gelen zamlar Perşembe Pazarı’nda etkisini gösteriyor. Birçok üründe fiyatların 2-3 kat arttığı görüldü.

Aygün Baş
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Perşembe Pazarı’nda fiyatlar ateş pahası! mask
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Asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından Kocaeli’de Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Perşembe Pazarı’ndaki fiyatlar da merak konusu oldu. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarının 2-3 kat arttığı görülürken pazardaki meyve ve sebze fiyatları da cep yakmaya devam ediyor. Birçok üründe fiyatların geçtiğimiz haftalara göre artığı gözlendi. Geçen hafta 20 liradan satılan biber bu hafta 45 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta 15 liradan satılan ıspanak bu hafta 40 liradan satılıyor.

Pazar fiyatılarına ilişkin konuşan pazarcı esnafları ise, “ Yeni yılda gelen zamlar pazar fiyatlarına da yansıdı. Pazarda zam gelemeyen ürün kalmadı.” dedi.

İŞTE PERŞEMBE PAZARI’NDAKİ FİYATLAR

Nar: 25 TL
Patlıcan: 30 TL
Domates: 35-45 TL
Salatalık: 40 TL
Patates: 20 TL
Soğan: 10
Mandalina: 25 TL
Çilek: 100 TL
Elma: 25-30 TL
Ispanak 40 TL
Havuç: 20-35 TL
Muz: 30 TL

# oldu, yeni, Zam, ürün, asgari ücret

04 Oca 2024 - 14:30 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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